Pap test: quando farlo e perché questo esame è importante per prevenire patologie del collo dell’utero

Quando fare il pap test è una domanda che attraversa le diverse fasi della vita di una donna, prima di una gravidanza, dopo un parto o persino in menopausa. Ci si ritrova spesso a domandarselo perché questo esame, benché noto e considerato fondamentale, rimane per molte quasi un tabù, qualcosa che si tende a rimandare per timore.

Eppure è proprio questo semplice gesto di cura che permette di individuare patologie altrimenti silenti, capaci di evolvere senza alcun segnale. Cos’è il Pap test davvero? È uno screening essenziale a cui dovrebbero sottoporsi tutte le donne tra i 25 e i 61 anni, pensato per rilevare alterazioni che possono riguardare il tumore dell’utero o della cervice. La sua forza sta nel fatto che consente di scoprire in tempo condizioni che, senza questo controllo, resterebbero asintomatiche, fuori dalla percezione di chi ne è affetta.

Pap test: quando farlo e come viene eseguito

L’esame consiste nel prelievo di un piccolo campione di tessuto dal collo dell’utero, successivamente analizzato in laboratorio per valutare possibili anomalie cellulari. In base ai risultati individuati dal pap test sarà il medico a decidere se ripeterlo o se procedere con accertamenti più specifici, come la colposcopia, che permette di osservare da vicino la zona con un microscopio. Qualora venissero notate aree sospette, è possibile effettuare immediatamente una biopsia, così da ottenere una diagnosi precisa. Il pap test può essere eseguito dai 25 ai 61 anni e andrebbe ripetuto almeno ogni 3 anni. Si possono sottoporre all’esame anche le donne in gravidanza e chi ha avuto una conizzazione o l’asportazione dell’utero, poiché il collo uterino, anche se solo in parte, continua a poter sviluppare forme tumorali. L’unica accortezza è quella di evitare il test durante il ciclo: non ci si deve sottoporre all’esame né durante le mestruazioni né nei tre giorni precedenti, motivo per cui è necessario calcolare il ciclo mestruale così da sapere chiaramente quando si fa il pap test. Nonostante alcuni dubbi diffusi, fare il pap test durante il ciclo mestruale non è possibile.

Anche dopo i 61 anni e in menopausa l’esame rimane utile: pur non essendo più attive le ovaie, non si possono escludere patologie che riguardino l’utero o la cervice.

Pap test: dove eseguirlo e come fissare l’appuntamento

È possibile effettuare il pap test nei consultori o nei poliambulatori delle Asl, semplicemente fissando un appuntamento e rispettando le finestre del ciclo già ricordate. L’esame è gratuito, e questo elimina un ulteriore ostacolo: ogni tre anni si ha la possibilità concreta di prendersi cura della propria salute, prevenendo problemi che, se trascurati, potrebbero avere conseguenze molto gravi per l’organismo femminile.