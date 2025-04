Papa: Ciani, 'dolore grande e grande gratitudine'

Roma, 21 apr (Adnkronos) - "Un dolore grande e una grande gratitudine per il suo pontificato e il primato del Vangelo che non ha mai cessato di annunciare e vivere. Da quando è arrivato “dalla fine del mondo”, fino a ieri in piazza San Pietro. L’attenzione a tutti, la P...

Roma, 21 apr (Adnkronos) – "Un dolore grande e una grande gratitudine per il suo pontificato e il primato del Vangelo che non ha mai cessato di annunciare e vivere. Da quando è arrivato “dalla fine del mondo”, fino a ieri in piazza San Pietro. L’attenzione a tutti, la Pace, il primato della Parola di Dio, la Misericordia, l’amore per i poveri, la fraternità, la preoccupazione per la ‘casa comune’: tanto ci ha testimoniato e ha vissuto per primo.

Ci uniamo al dolore e alla preghiera di tutta la Chiesa e dei tanti nel mondo che gli hanno voluto bene". Lo dice Paolo Ciani, segretario di Demos e vicecapogruppo Pd-Idp alla Camera.