Papa Francesco parte per un viaggio record che lo porterà a visitare quattro Paesi tra Asia e Oceania, ovvero Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste e Singapore.

Papa Francesco pronto a partire: il viaggio in Indonesia e Papua Nuova Guinea

Papa Francesco parte oggi per un viaggio record tra Asia e Oceania, fino al 13 settembre. Affronterà quasi 33mila chilometri in aereo, accumulando circa 44 ore di volo complessiva. La partenza è prevista nel tardo pomeriggio di oggi dall’aeroporto di Roma-Fiumicino per Giacarta, dove è previsto l’arrivo alle 11.30 locali del 3 settembre. Il 4 settembre inizierà con una cerimonia di benvenuto all’esterno del palazzo presidenziale “Istana Merdeka”, seguita da una visita al presidente e incontri con autorità, società civile e il corpo diplomatico alla Sala del Palazzo presidenziale “Istana Negara”. In tarda mattinata il Papa incontrerà i membri della Compagnia di Gesù presso la Nunziatura apostolica e poi incontrerà vescovi, sacerdoti, diaconi, consacrati, seminaristi e catechisti nella cattedrale di Nostra Signora dell’Assunzione. La giornata si concluderà con un incontro con i giovani di Scholas Occurrentes alla Casa della Gioventù “Grha Pemuda”.

Il 5 settembre Papa Francesco parteciperà a un incontro interreligioso alla Moschea “Is’qlal” di Giacarta e visiterà gli assistiti delle realtà caritative nella sede della Conferenza episcolpale indonesiana. Nel pomeriggio celebrerà una messa nello Stadio “Gelora Bung Karno”. Il 6 settembre volerà a Port Moresby, in Papa Nuova Guinea, e il 7 settembre incontrerà il governatore generale della “Government House” e terrà un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico nell'”Apec Haus”. Nel pomeriggio visiterà i bambini di “Street Ministry” e “Callan Services” e incontrerà i vescovi nel Santuario di Maria Ausiliatrice. L’8 settembre Papa Francesco incontrerà il primo ministro della Papa Guinea nella Nunziatura apostolica e celebrerà una messa nello Stadio “Sir John Guise”. Nel pomeriggio incontrerà a Vanimo i fedeli della diocesi nella Spianata davanti alla cattedrale della Santa Croce e un gruppo di missionari nella “Holy Trinity Humanities School” di Baro.

Papa Francesco: il viaggio a Timor-Leste e Singapore

Il 9 settembre Papa Francesco tornerà a Port Moresby per un incontro con i giovani nello Stadio “Sir John Guise” per poi partire per Dili, Timo-Leste, dove si terrà una cerimonia di benvenuto all’esterno del Palazzo presidenziale. Il 10 settembre visiterà una scuola per bambini con disabilità, incontrerà vescovi e sacerdoti nella cattedrale dell’Immacolata Concezione e celebrerà una messa nella Spianata di Taci Tolu. L’11 settembre incontrerà i giovani nel “Centro de Convenções”, per poi partire per Singapore.

Nel pomeriggio incontra i membri della Compagnia di Gesù al centro per i ritiri San Francesco Saverio. Il 12 settembre parteciperà a una cerimonia di benvenuto nella “Parliament House”, seguita da incontri con il presidente, il primo ministro e le autorità locali. La giornata si concluderà con una messa nello Stadio Nazionale. Il 13 settembre visiterà un gruppo di anziani alla Casa “Santa Teresa” e parteciperà a un incontro interreligioso con i giovani nel “Catholic Junior College”, per poi tornare a Roma.