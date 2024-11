Un incontro inaspettato

Questa mattina, Papa Francesco ha compiuto un gesto inaspettato e toccante, recandosi a trovare Emma Bonino, recentemente dimessa dall’ospedale. La visita, descritta come “una piacevole sorpresa” da fonti vicine all’ex esponente di +Europa, ha messo in luce il lato umano del Pontefice, sempre attento alle persone e alle loro storie. Al termine dell’incontro, il Papa ha risposto con un semplice “Benissimo!” quando gli è stato chiesto come avesse trovato la Bonino, dimostrando così la sua empatia e il suo affetto.

Un gesto di affetto

Emma Bonino ha condiviso la sua emozione su Instagram, raccontando di come la visita del Papa l’abbia colpita profondamente. “Con enorme sorpresa e piena di emozione, Sua Santità mi ha fatto una graditissima visita”, ha scritto, evidenziando l’aspetto umano e straordinario di Papa Francesco. Durante l’incontro, il Pontefice le ha donato un mazzo di rose e dei cioccolatini, gesti simbolici che hanno reso l’incontro ancora più speciale. Bonino ha anche sottolineato la forza e la comprensione dimostrate dal Papa, che ha utilizzato un saluto tipico piemontese, richiamando le loro origini comuni.

Un dialogo costante sui temi sociali

Il rapporto tra Papa Francesco ed Emma Bonino si è sviluppato nel corso degli anni, con numerosi incontri focalizzati su temi di grande rilevanza sociale, come quello dei migranti. Nel febbraio 2016, il Papa ha incluso Bonino tra i “grandi dell’Italia di oggi”, riconoscendo il suo impegno e il suo contributo alla società. Nonostante le differenze di opinione su alcuni temi, Francesco ha sempre sottolineato l’importanza di guardare alle persone e alle loro azioni, piuttosto che alle sole posizioni ideologiche. Questo approccio ha reso la visita di oggi un ulteriore segno di stima e affetto nei confronti di una figura che il Papa considera un esempio di libertà e resistenza.

Un messaggio di speranza e inclusione

La giornata del Papa è proseguita alla Pontificia Università Gregoriana, dove ha parlato dell’importanza dell’istruzione e della necessità di un’educazione che non escluda nessuno. Francesco ha esortato a riflettere sull’intelligenza artificiale, affermando che nessun algoritmo potrà mai sostituire l’umanità, la poesia e l’amore. Ha chiesto una università che accolga le differenze e che non tema la contaminazione, sottolineando l’importanza di un’istruzione che sia accessibile a tutti, in particolare ai più vulnerabili. Questo messaggio di inclusione e solidarietà si ricollega perfettamente alla visita a Emma Bonino, un gesto che rappresenta un ponte tra le istituzioni e le persone, un invito a non dimenticare mai l’umanità che ci unisce.