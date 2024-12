Papa Francesco, vistoso livido sul mento: "Ha sbattuto sul comodino"

Non è passato inosservato il brutto ematoma, con cerotto, sul mento del Pontefice. La spiegazione della Sala Stampa di San Pietro.

Papa Francesco presenta una visibile ecchimosi sul mento e un cerotto sul collo. Durante le udienze di oggi e durante il Concistoro per la nomina dei nuovi cardinali, il Papa ha mostrato il vistoso livido ed in molti si sono domandati come se lo sia procurato. Quando i giornalisti hanno chiesto spiegazioni, il direttore della Sala Stampa del Vaticano, Matteo Bruni, ha dichiarato che l’ecchimosi è il risultato di un trauma subito ieri mattina.

Papa Francesco e il livido sul mento: la Sala Stampa fa chiarezza

La vistosa ecchimosi sul mento e su parte del collo di Papa Francesco è stata originata da un incidente domestico che ha portato il pontefice a sbattere il mento sul comodino. Questa spiegazione è stata fornita dal portavoce del Vaticano, Matteo Bruni. Durante le sue apparizioni pubbliche per le udienze e il Concistoro per la creazione dei nuovi cardinali, Bergoglio presentava infatti una vistosa ecchimosi sul mento, sul lato destro del viso, e una cerotto sul collo.

“L’ematoma è il risultato di una contusione avvenuta ieri mattina”, ha chiarito Bruni, spiegando in seguito che il Papa ha sbattuto il mento sul comodino. “Fare il cammino di Gesù significa infine essere costruttori di unità e comunione”, ha affermato il Papa ai 21 nuovi cardinali ordinati durante l’omelia del rito nella Basilica di San Pietro, dove ha consegnato loro la berretta e l’anello. “Rivolgendosi a voi, provenienti da storie e culture diverse e rappresentanti la universalità della Chiesa, il Signore”, ha aggiunto Bergoglio, “vi chiama ad essere testimoni di fraternità, artigiani di comunione e costruttori di unità. Questa è la vostra missione”.