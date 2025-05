Papa: sondaggio Izi, 74% per pontefice in continuità con Bergoglio

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – La stragrande maggioranza degli elettori, oltre il 74%, vorrebbe che il nuovo Papa fosse in continuità con Bergoglio. E' quanto emerge dal sondaggio Izi presentato questa mattina nel corso della trasmissione l'Aria che Tira condotta da David Parenzo su La 7. Per il 77%, quello di Bergoglio è stato un pontificato 'progressista'.

Sul podio della top ten dei temi da portare avanti dal nuovo Papa spiccano gli impegni a favore della pace , il contrasto alla povertà e il no al riarmo. La scelta di un Papa italiano resta comunque la prima opzione per gli elettori intervistati anche se la maggioranza , il 60%, si dichiara indifferente rispetto alla nazionalità. Le percentuali più alte si registrano tra gli elettori di centrodestra , quasi il 45%, mentre per l’opposizione la preferenza sul Pontefice italiano vale poco meno del 32% .