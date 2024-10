Parata d'onore per le New York Liberty che hanno vinto la WNBA

Parata d'onore per le New York Liberty che hanno vinto la WNBA

New York, 25 ott. (askanews) - Parata d'onore per le strade della Grande Mela per le New York Liberty che hanno vinto le Finals della WNBA, ossia le partite che assegnano il titolo nel principale campionato femminile statunitense di basket. Le ragazze newyorkesi hanno battuto le Minnesota Lynx 3 a ...