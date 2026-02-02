Parlamento: Ice e emergenza maltempo, governo in aula la prossima settimana**

Roma, 30 gen (Adnkronos) - Gli agenti Ice in Italia e l'emergenza maltempo sono i temi su cui il governo riferirà in aula in Parlamento la prossima settimana. I lavori alla Camera dei deputati riprenderanno lunedì 2 febbraio alle 15 con la discussione generale dei provvedimenti ch...

Roma, 30 gen (Adnkronos) – Gli agenti Ice in Italia e l'emergenza maltempo sono i temi su cui il governo riferirà in aula in Parlamento la prossima settimana. I lavori alla Camera dei deputati riprenderanno lunedì 2 febbraio alle 15 con la discussione generale dei provvedimenti che saranno discussi con votazioni da martedì alle 14, a partire dal Dl elezioni e referendum in scadenza il 25 febbraio e da inviare al Senato.

A seguire, la legge annuale sulle Pmi (approvata dal Senato) e la Pdl sulla giornata nazionale in memoria dei 446 italiani internati e deportati dal Regno unito per causa di guerra e periti nel naufragio del piroscafo britannico 'Arandora star', silurato da un’unità della marina tedesca nell’oceano Atlantico il 2 luglio 1940. All'Odg della Camera anche la mozione del M5s a prima firma Morfino (seconda Giuseppe Conte) sul contrasto alla violenza digitale di genere. Sempre martedì, nel programma dell'aula c'è anche l'assegnazione in commissione in sede legislativa della Pdl di Monica Ciaburro (FdI) per la Giornata nazionale della scrittura a mano.

Mercoledì 4 sono in programma in aula le informative del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulla presenza in Italia degli agenti dell’Ice per le Olimpiadi Milano-Cortina (9,30) e quella del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci per l'emergenza maltempo in Sicilia, della Calabria e Sardegna (11). Alle 16,15 è invece in calendario la commemorazione di Rolando Nannicini.

(Adnkronos) – Al Senato la settimana dal 2 al 6 febbraio è riservata ai lavori delle Commissioni, fatta salvo la possibilità dell'aula di riunirsi per eventuali Dl o Ddl collegati alla manovra. Mercoledì 4 alle 9.30 nell'aula di palazzo Madama è però prevista l'informativa di Musumeci sull'emergenza maltempo e alle 11 quella di Piantedosi sull'Ice.

Tra le varie commissioni del Senato, la Affari costituzionali ha in calendario per martedì 3 febbraio dalle 14 il seguito dell'esame dei provvedimenti sul contrasto all'antisemitismo.