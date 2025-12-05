Parlamento: legge per il mercato e norme per l'economia all'Odg

Roma, 5 dic (Adnkronos) - La legge per il mercato e la concorrenza e quella sulle misure urgenti in materia economica sono alcuni degli argomento all'Odg delle aule di Camera e Senato nella prossima settimana. A Montecitorio si riprende martedì 9 dicembre alle 10,30 con interpellanze e i...

Roma, 5 dic (Adnkronos) – La legge per il mercato e la concorrenza e quella sulle misure urgenti in materia economica sono alcuni degli argomento all'Odg delle aule di Camera e Senato nella prossima settimana. A Montecitorio si riprende martedì 9 dicembre alle 10,30 con interpellanze e interrogazioni. Poi, dalle 12 e a seguire negli altri giorni della settimana l'esame della legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025, già approvata dal Senato e sulla quale è stata deliberata l'urgenza.

L'Odg comprende anche il seguito dell'esame del Dl sulle misure urgenti in materia economica, da inviare al Senato e in scadenza il 28 dicembre. A seguire, il programma dell'aula della Camera prevede tra le altre cose l'esame delle mozioni sulla tutela dei giornalisti e della libertà di stampa. Al Senato si riprende sempre martedì, alle 16,30, con la discussione del Dl sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile e la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, un collegato alla manovra.

A palazzo Madama, dove la manovra è sempre all'esame della commissione Bilancio, in 'stand by' per l'aula ci sono anche il Dl sulla sicurezza sul lavoro (in scadenza il 30 dicembre) e il Ddl sull'accesso alla docenza universitaria. Confermato i vari appuntamenti di Camera e Senato con gli atti di sindacato ispettivo.