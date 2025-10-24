Parlamento: separazione carriere e riforma degli esami di Stato in aula**

Roma, 24 ott (Adnkronos) - La separazione delle carriere, giunta al voto finale, e la riforma degli esami di Stato sono tra i temi principali della prossima settimana in aula alla Camera e al Senato. A Montecitorio i lavori riprendono lunedì alle 14 con le discussioni generali dei provvedimen...

Roma, 24 ott (Adnkronos) – La separazione delle carriere, giunta al voto finale, e la riforma degli esami di Stato sono tra i temi principali della prossima settimana in aula alla Camera e al Senato. A Montecitorio i lavori riprendono lunedì alle 14 con le discussioni generali dei provvedimenti che andranno in votazione da martedì pomeriggio.

Si tratta del Dl di riforma degli esami di Stato, già approvato dal Senato e in scadenza l'8 novembre, e del Ddl sulla partecipazione a banche e fondi multilaterali di sviluppo, anche questo già approvato dal Senato.

A seguire all'Odg della Camera ci sono la mozione sui percorsi nutrizionali per i pazienti oncologici e il Ddl di delega al governo per la semplificazione normativa, che è un collegato alla manovra. Mercoledì alle 16,15 l'aula di Montecitorio ricorda Pier Paolo Pasolini in occasione del 50° anniversario della sua scomparsa. Venerdì alle 9,30 è infine in calendario la discussione generale della Pdl sulla 'Mappa della memoria', già approvata al Senato.

A palazzo Madama la ripresa dei lavori è fissata per martedì 28 ottobre alle 15 con la riforma costituzionale che introduce, tra le altre cose, la separazione delle carriere, giunta alla sua seconda deliberazione senza modifiche al Senato e quindi al voto finale. L'Odg dell'aula di palazzo Madama resta, inoltre, sempre pronto ad accogliere la manovra con le comunicazione del presidente su questo punto.