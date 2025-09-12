Parlamento: torna in aula alla Camera la riforma della Giustizia

Roma, 12 sett. (Adnkronos) – I lavori parlamentari della prossima settimana si apriranno lunedì alla Camera dei deputati con la discussione della proposta di legge per l'istituzione della festa nazionale di san Francesco D'Assisi, prevista dalle ore 15. Martedì, nella seduta pomeridiana, la riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati approderà di nuovo a Montecitorio per l'esame in seconda lettura.

In settimana, a seguire, è previsto anche l'esame dei Ddl sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2024 e sull'assestamento di bilancio del 2025, entrambi già approvati dal Senato. All'Odg dell'aula anche la discussione della mozione per il finanziamento del settore cinema e audiovisivo. Mercoledì alle 15 si terrà il consueto question time.

All'ordine del giorno di palazzo Madama, invece, è prevista la discussione del disegno di legge delega al governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, prevista per martedì alle 16.30. In esame anche il Ddl delega al governo sull'Intelligenza artificiale. Previsti, per giovedì, i tradizionali appuntamenti con il sindacato ispettivo e il question time.