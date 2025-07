Partita del cuore: Renzi, 'con Giorgetti e Gasparri 4 gol in 5 minuti, buon test per il campo largo'

Roma, 16 lug (Adnkronos) - Alla Partita del cuore "in porta c'era Giorgetti e in difesa Gasparri, si spiega perché abbiamo preso 4 gol nei primi 5 minuti. Se la partita serviva per il campo largo è un segno buono per noi". Lo ha detto Matteo Renzi a margine di una inizia...