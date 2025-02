PatientView report, per Gilead un primo e secondo posto in Esg

PatientView report, per Gilead un primo e secondo posto in Esg

Roma, 28 feb. (Adnkronos Salute) – Ottiene un primo e secondo posto Gilead: il primo quando si tratta di valutare il suo impegno rispetto ai temi Esg fra le aziende con cui i pazienti collaborano, il secondo quando la classifica riguarda tutte le aziende. E' quanto risulta dall''Environmental, Social and Governance (Esg) Pharma Report 2024' di PatientView, pubblicato oggi. Si tratta di una ricerca condotta fra oltre 700 associazioni di pazienti di tutto il mondo – 50 italiane – impegnate in oltre 200 aree di patologie, che ha valutato l'impegno delle principali aziende farmaceutiche sui temi Esg: la sostenibilità ambientale (Environmental), l'equità e l'impatto sociale (Social), l'eticità nel comportamento di impresa (Governance).

Secondo i risultati dalla ricerca, che si è svolta in 74 nazioni, le associazioni partecipanti – ad accezione di quelle statunitensi – mostrano un interesse crescente nei confronti dei temi Esg. Una maggioranza significativa – riporta una nota – riconosce l'importanza di tutti e 3 i temi, ma in particolare, per il settore farmaceutico, ritiene che il più rilevante sia quello rappresentato dalla lettera S: l'impegno verso la società e tutte le persone che la compongono, fuori e dentro l'azienda. Più della metà delle organizzazioni intervistate, inoltre, afferma di tenere "sempre" o "a volte" in considerazione le attività Esg del settore farmaceutico nel decidere se collaborare o meno con un'azienda farmaceutica. I risultati della ricerca hanno portato a stilare 2 classifiche delle aziende più impegnate sul fronte Esg: la prima che considera tutte le aziende, la seconda che valuta le aziende con cui le associazioni di pazienti collaborano. Nella prima Gilead Sciences si posiziona al secondo posto, nella seconda è prima.

I risultati dell'indagine sono una conferma dell'impegno verso i temi Esg da parte di Gilead, sottolinea l'azienda: confermano come anche per i pazienti e le loro associazioni i temi Esg rappresentino una griglia di valori e di impegni ormai stabilmente integrati nella catena del valore e nelle attività dell'azienda. La ricerca conferma inoltre l'attenzione della farmaceutica per i propri stakeholder: da tempo ascolta i propri interlocutori per capire quali sono i temi più importanti e, incrociandoli con le proprie priorità, orienta di conseguenza e responsabilmente l'impegno verso ambiente, società e governance. Tale ascolto ha messo in luce la rilevanza dei temi legati alla S di Social coerentemente con quanto emerso dall'indagine e con quella che è la missione di Gilead: generare innovazione terapeutica in grado di migliorare la salute di chi è colpito da malattie gravi e dal grande impatto sociale.