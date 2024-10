Ieri, durante l’episodio di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha esplorato il tema della chirurgia estetica, concentrandosi sulle piccole procedure estetiche che coinvolgono le celebrità. Non erano presenti figure come Francesca Cipriani, Jessica Alves, o Miss Mamma Rifatta 2024, ma un professionista del settore e Rita Della Chiesa hanno contribuito alla conversazione. Fortunatamente, Patrizia Groppelli ha semplificato il dialogo con una battuta rivolta a Davide Maggio, che si trovava in collegamento da Milano.

Il commento di Patrizia Groppelli

Patrizia ha iniziato: “Hai fatto qualche ritocco, vero?”, a cui Davide ha risposto in modo infastidito: “Me ne vado!”.

“Non sei nuovo a questo genere di miglioramenti; ti importa molto della tua immagine!”, ha commentato Patrizia Groppelli, dirigendosi direttamente a lui. Davide, evidentemente seccato, ha risposto prontamente, avvertendo che non avrebbe tollerato tali insinuazioni. “Scusate, ma non voglio iniziare con queste sciocchezze. Se avessi fatto qualcosa lo avrei comunicato senza problemi”.

Naturalmente, Patrizia stava solo giocando, ma Davide ha preso la cosa sul personale. Eppure, senza questo tipo di dinamiche vivaci, quale sarebbe il fascino del programma? Myrta Merlino è pienamente consapevole di questo.