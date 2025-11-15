Home > Flash news > Patto per il Nord: Grimoldi eletto segretario

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Paolo Grimoldi è stato eletto per acclamazione segretario politico di Patto per il Nord al congresso fondativo del movimento in corso a Treviglio, in provincia di Bergamo.