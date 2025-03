Pavia, esplosione in una palazzina: un ferito e nessun disperso

Pavia, 30 mar. (Adnkronos) – Esplosione oggi, 30 marzo, in una palazzina a due piani a Villanterio di Pavia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto una persona viva dalle macerie. L'uomo è stato portato in ospedale. Le due persone che invece risultavano disperse sono state rintracciate e non si trovavano all'interno della palazzina di due piani.

A provocare la deflagrazione una fuga di gas. Dai primi controlli effettuati nella palazzina, gli impianti di pertinenza di Metano Sant'Angelo sono "risultati integri". Lo comunica la società in una nota spiegando che la causa dell’incidente "sarebbe da ricondurre ad altra origine". "I tecnici del Pronto Intervento Italgas sono intervenuti sul luogo dell’accaduto nell’immediatezza dell’evento e stanno collaborando con le forze dell’ordine per la messa in sicurezza dell’area" si legge.