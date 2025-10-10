Pavia: inchiesta Clean, pm Mazza a lavoro nel suo ufficio a Milano

Milano, 10 ott. (Adnkronos) – Pietro Paolo Mazza, l'ex pm di Pavia oggi in forza alla Procura di Milano, era regolarmente nel suo ufficio al quarto piano del Palazzo di giustizia all'indomani della perquisizione eseguita dalla Guardia di finanza di Brescia nell’ambito di un filone d’indagine dell’inchiesta 'Clean'. Il pm, indagato per peculato e corruzione, si è mostrato tranquillo e per nulla intenzionato a parlare del caso.