Emergenza a Pavia: il fiume Ticino esonda, evacuazioni e paura tra i cittadini

A Pavia, la situazione è drammatica: il fiume Ticino è esondato, causando gravi allagamenti in diverse zone della città. Le autorità locali sono al lavoro per gestire l’evacuazione e contenere i danni, ma la paura tra i cittadini è palpabile.

L’ordinanza del sindaco di Pavia

L’allerta è alta, poiché le previsioni meteorologiche indicano ulteriori piogge nelle prossime ore e il livello del fiume Ticino continua a essere critico.

Le operazioni di assistenza e monitoraggio sono destinate a proseguire finché la situazione non tornerà sotto controllo.

Questa mattina, il sindaco di Pavia, Michele Lissia, ha firmato un’ordinanza contenente provvedimenti urgenti per fronteggiare l’esondazione del fiume Ticino, che ha colpito in particolare via Milazzo, nella zona del Borgo Basso. Tra le disposizioni, è stato istituito il divieto di transito pedonale e veicolare in via Milazzo e via Trinchera fino al termine dell’emergenza. È stato anche ordinato di evacuare i piani interrati e quelli terra delle abitazioni, trasferendosi ai piani superiori e predisponendo tutto il necessario. In mancanza di tali misure, è stata disposta l’evacuazione completa delle abitazioni. La zona è attualmente presidiata da polizia locale, protezione civile e vigili del fuoco.

A Pavia, il fiume Ticino è esondato dopo ore di monitoraggio per l’aumento del livello di piena. La zona più colpita è Borgo Ticino, soprattutto via Milazzo, dove molte abitazioni sono state allagate. I Vigili del Fuoco, insieme alla Protezione Civile e alle Forze dell’Ordine, stanno intervenendo con gommoni per evacuare i residenti e portare loro beni di prima necessità, oltre a recuperare effetti personali dalle case allagate.

Le operazioni di soccorso sono complicate dall’alto livello del fiume e dalla particolare conformazione del territorio, ma grazie all’impegno dei soccorritori, diverse famiglie sono già state messe in sicurezza. Per gestire al meglio l’emergenza, è stato istituito un centro operativo presso il Piazzale Ferruccio Ghinaglia. Da questo punto di coordinamento, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze dell’Ordine e autorità locali stanno lavorando insieme per monitorare l’evoluzione della situazione e rispondere prontamente alle necessità. Finora, circa una decina di famiglie sono state raggiunte dai soccorsi: alcune sono state evacuate con gommoni, mentre in altri casi sono stati consegnati beni di prima necessità e recuperati effetti personali intrappolati nelle abitazioni invase dall’acqua.