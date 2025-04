Il maltempo che ha colpito Vicenza ha scatenato una drammatica emergenza. Due persone risultano disperse dopo essere state travolte dalla piena del torrente Agno mentre si trovavano a bordo della loro auto. I vigili del fuoco sono impegnati in una corsa contro il tempo per ritrovare i dispersi, mentre la furia della natura continua a mettere alla prova la resistenza delle squadre di soccorso.

Maltempo a Vicenza: i danni sul territorio

A Valdagno, la viabilità è stata modificata a causa del crollo del ponte tra via Terragli e via Fermi, con disagi anche sulla rotatoria di Ponte dei Nori. La circolazione è interrotta in via 9 settembre per una frana. Tecnici comunali e squadre di Protezione Civile, con il supporto di altre squadre provinciali, sono al lavoro su frane e smottamenti, mentre altre segnalazioni vengono monitorate.

Alle 23.40, il Bacchiglione a Vicenza ha raggiunto i 4,62 metri a Ponte degli Angeli, con previsioni di ulteriore aumento, mentre a Ponte Marchese il fiume ha iniziato una lenta discesa dopo aver toccato i 2,80 metri. Le piogge intense nella zona pedemontana hanno causato un rapido innalzamento dei livelli, con record di 134 mm a Valli del Pasubio e 191 mm a Staro. Il fiume Retrone, invece, non ha destato preoccupazioni.

Il maltempo, con pioggia, vento, alberi abbattuti e smottamenti, ha causato danni anche con una voragine alla rotonda di Ponte dei Nori. L’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico è valida fino alle 20 di venerdì 18 aprile, con previsioni di ulteriori piogge.

La situazione più critica si è verificata a Valdagno, dove in serata la grande rotatoria di Ponte dei Nori, a sud della città, è stata inghiottita dalla piena del torrente Agno, causando l’apertura di un’enorme voragine.

Furia del maltempo a Vicenza: due dispersi nel torrente Agno, le ricerche sono in corso

Due persone sono risultate disperse oggi, venerdì 18 aprile, nel torrente Agno, nel vicentino, devastato nelle ultime ore da un’improvvisa e violenta ondata di maltempo.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un padre e di suo figlio, che sono stati travolti dalla piena del fiume mentre viaggiavano a bordo della loro auto nei pressi di Valdagno. A darne notizia sono stati i vigili del fuoco, che sono intervenuti sin dalle prime ore della notte, mobilitando squadre di ricerca e droni per localizzare i dispersi.

I due sarebbero stati inghiottiti dalla forza della corrente nella zona del Ponte dei Nori, un’area già nota per essere vulnerabile a simili fenomeni. Le ricerche proseguono senza sosta, con la speranza di poterli ritrovare vivi.

Furia del maltempo a Vicenza: due dispersi nel torrente Agno, trovati i corpi