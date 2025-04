Una forte ondata di maltempo sta colpendo l'Italia in questi giorni: domani allerta rossa in queste regioni.

Una forte ondata di maltempo sta colpendo l’Italia: la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa per domani, 18 aprile. Ecco dove.

Meteo, forte ondata di maltempo sull’Italia

Il nostro Paese è preda di una forte ondata di maltempo ormai da diversi giorni e, le previsioni metereologiche per le prossime ore continuano a essere pessime. Intense raffiche di vento e piogge forti si stanno abbattendo su diverse regioni e per molti sarà una Pasqua con l’ombrello. Da Pasquetta la situazione dovrebbe lievemente andare migliorando. Situazione critica oggi soprattutto in Piemonte, nella provincia di Biella, dove è crollato un ponte, e a Ivrea. Per domani la Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa per alcune regioni. Ecco quali.

Nuova allerta meteo rossa per il 18 aprile: le regioni a rischio maltempo

Maltempo diffuso in queste ore sull’Italia, con il Piemonte e le province di Biella e Torino le più colpite. Per domani la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa per rischio idraulico in alcune regioni, ecco quali sono:

Lombardia: bassa pianura occidentale;

Emilia-Romagna: pianura piacentino-parmense.

Ricordiamo che l’allerta rossa indica un elevato livello di criticità con eventi metereologici estremi. Prestare quindi la massima attenzione.