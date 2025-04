Alluvione in Piemonte: il video shock che sta facendo il giro del web

Terribile alluvione in Piemonte: il video drammatico che lascia senza parole

Terribile alluvione in Piemonte: il video drammatico che lascia senza parole

Le violente condizioni meteo stanno mettendo a dura prova il Piemonte settentrionale e occidentale, con piogge torrenziali che hanno causato gravi danni e inondazioni. Mentre la regione cerca di affrontare l’emergenza, un video shock dell’alluvione ha fatto il giro del web, documentando in modo crudo e drammatico il disastro che sta scuotendo la zona.

Alluvione in Piemonte: evacuazioni e strade chiuse

Questa mattina, il presidente Cirio ha aggiornato sulla situazione, confermando l’attivazione di centri di controllo e l’impiego di oltre mille volontari.

“Abbiamo alcune situazioni di criticità, soprattutto per frane e allagamenti. A Borgosesia (Vercelli) sono state sfollate per precauzione150 persone e altre 40 a Villadossola (Verbano-Cusio-Ossola) e sono assistite dai nostri volontari”.

Tre persone sono state evacuate per due frane nel Verbano-Cusio-Ossola, nei comuni di Villadossola e Beura Cardezza. Nella stessa zona, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza due turisti olandesi isolati nella borgata di Anzuno. Problemi alla circolazione ferroviaria sulla linea Domodossola-Milano, sospesa tra Premosello-Chiovenda e Domodossola, e sulla tratta per la Svizzera tra Varzo e Domodossola.

Il Lago Maggiore è monitorato, con livelli già vicini alla soglia di allerta a Pallanza. A Pinerolo, nel Torinese, la circolazione è stata fermata su due ponti a causa dell’ingrossamento del torrente Lemina, mentre sulla A5 Torino-Aosta è stata chiusa la carreggiata sud per rischio frana.

Frane e allagamenti colpiscono il Canavese, in provincia di Torino, a causa del maltempo. A Chivasso, i fiumi Po e Orco continuano a salire, con la situazione più critica a Pratoregio, dove il torrente ha invaso la cava. La provinciale 39 a San Benigno Canavese è stata chiusa, così come il ponte sul Malone a Front. Il fiume Po a San Sebastiano ha superato la soglia di allarme. Secondo i dati di Arpa Piemonte, in sole 24 ore il livello è salito da 2,4 metri a oltre 6 metri.

Alluvione in Piemonte: il video shock che sta facendo il giro del web

La situazione meteo in Piemonte sta peggiorando rapidamente. Le zone più colpite vanno dal Canavese all’Ossola, con frane, allagamenti, esondazioni e numerosi sfollamenti. Diversi ponti e strade sono stati chiusi, mentre l’emergenza idrogeologica è in continuo peggioramento. La situazione è particolarmente grave in Valsesia, Biellese, valli di Lanzo, Canavese, alto Novarese e nel VCO, ma anche nelle aree a sud-est della regione.

Ieri è stata emessa un’allerta rossa per le valli Sesia, Cervo, Chiusella, Orco, Lanzo, Sangone e bassa Valsusa, con allerta arancione per alta Valsusa, valli Chisone, Pellice, Po e Tanaro, pianura settentrionale, torinese e cuneese. Le valli Varaita, Belbo, Bormida e Scrivia sono invece sotto allerta gialla. La situazione rimarrà critica per l’intera giornata di oggi, giovedì 17 aprile.

Le immagini che stanno circolando sul web sono estremamente scioccanti, mostrando la devastazione causata dal maltempo. Le scene di frane, allagamenti e danni ingenti alimentano la paura tra i cittadini, che temono per la sicurezza delle loro case e dei loro cari.

Per visualizzare il video, clicca: Guarda su YouTube.