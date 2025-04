Il maltempo in tutta Italia sta creando disagi significativi, con danni su più fronti. Allagamenti, frane, alberi abbattuti e interruzioni nei trasporti sono solo alcune delle conseguenze di questa ondata di maltempo. La situazione più critica riguarda il Nord, dove l’allerta meteo rossa è stata attivata in Piemonte per oggi, 17 aprile, a causa di forti piogge e venti. Nelle scorse ore, una donna è rimasta gravemente ferita nel Biellese.

Allagamenti e frane nel Biellese: la situazione aggiornata a causa del maltempo

La Protezione Civile ha emesso per oggi, 17 aprile, un’allerta meteo rossa per rischio idrogeologico in alcune zone del Piemonte, mentre un’allerta arancione interessa la Valle d’Aosta e parti di Piemonte, Lombardia e Sardegna. È stata inoltre diramata un’allerta gialla in Lazio, Trento e in diverse aree di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Sardegna.

Nel Biellese, un treno con 250 passeggeri a bordo è rimasto bloccato a causa delle condizioni meteorologiche avverse nei pressi di Sandigliano. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere i passeggeri, e per una bambina che ha vissuto un momento di grande paura è stato necessario l’intervento del 118 con un’ambulanza. Fortunatamente, le sue condizioni sono stabili.

Oggi la circolazione ferroviaria rimane interrotta tra Salussola e Biella a causa dei danni provocati dal maltempo. Trenitalia ha comunicato che i treni regionali sono soggetti a limitazioni di percorso e cancellazioni. Anche sulla tratta Milano-Domodossola, i treni non sono operativi tra Premosello e Domodossola.

Nella notte, il lanificio Cerruti di Biella, situato al confine con il Cervo, è rimasto chiuso. La direzione ha preso la decisione di evacuare preventivamente lo stabilimento.

Maltempo nel Biellese: albero cade su un’auto, ferita una donna

A Tollegno (Biella), il maltempo ha causato la caduta di un albero sulla strada, che ha travolto un’auto in transito.

L’automobilista, una donna, è rimasta ferita e, dopo essere stata estratta dal veicolo dai vigili del fuoco, è stata trasportata al pronto soccorso di Ponderano. Secondo le prime indiscrezioni, avrebbe riportato un trauma cranico.

Sono numerosi i disagi causati dal maltempo: alberi caduti sui cavi elettrici e telefonici, strade allagate, frane che interrompono la viabilità, incidenti stradali e interventi di soccorso per persone in difficoltà. Le condizioni meteo stanno creando gravi problemi anche alla circolazione e alla sicurezza pubblica, con i servizi di emergenza impegnati in più fronti per far fronte alla situazione critica.