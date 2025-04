Allerta meteo in diverse regioni italiane: arrivo maltempo in tutto il paese

Siamo nel bel mezzo della Settimana Santa e già si sta guardando alla fine di quest’ultima per capire che tempo potremmo trovare sulla nostra penisola in vista del ponte pasquale. La situazione monitorata dagli esperti meteo non prevede affatto buone notizie ma scopriamo in dettaglio le previsioni meterologiche.

Settimana Santa, allerta meteo in 10 regioni

La giornata di oggi 15 aprile non è affatto positiva sul fronte climatico infatti da nord a sud il clima è freddo e umido complici gli episodi di precipitazioni che si stanno verificando.

Proprio a causa di questo grande pericolo è stata attivata l’allerta gialla in 10 regioni italiane come riportato da SkyTg24 – “allerta gialla sull’intero territorio di Toscana, Lazio e Umbria, gran parte del Friuli-Venezia Giulia e su settori di Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.”

Si prevede una Pasqua bagnata

Proiettando le previsioni sul weekend che verrà, quello del ponte pasquale, la situazione sembra ricalcare quanto prevede la giornata odierna.

Infatti secondo i meteorologi ci sarà un’instabilità su gran parte del territorio italiano sia a Pasqua che a Pasquetta. Il tempo migliorerà fugacemente nelle giornate di venerdì e sabato per poi tornare a peggiorare.

Di conseguenza pronti a coprirsi ed ad usare l’ombrello in questo che sembra essere l’ennesimo colpo di coda dell’inverno.