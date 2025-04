È iniziata così: un cielo limpido, temperature in salita, quella sensazione da primavera piena che ti fa uscire di casa senza giacca. Il meteo del weekend delle Palme promette bene, almeno in apparenza. Sole ovunque. Caldo, anche troppo per il periodo. Ma non fatevi ingannare: qualcosa si sta già preparando all’orizzonte.

Meteo weekend delle Palme: caldo anomalo ma da domenica cambia tutto

A dirlo è Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it. Secondo le sue previsioni, ci aspettano 48 ore di bel tempo quasi ovunque, con temperature che – tenetevi forte – potrebbero sfiorare i 30 gradi in Sardegna. Anche sul resto della Penisola si vola alto: 22-25 gradi da nord a sud, con picchi di 27 gradi specie nelle regioni meridionali.

Milano? Sabato sarà la giornata più calda, si toccheranno i 22 gradi. Ma attenzione alla Pianura Padana e ai fondovalle alpini: lì si potrebbe arrivare anche a 25. A Roma non andrà molto diversamente. Temperature intorno ai 23 gradi, cielo sereno, primavera piena insomma.

Ma non è tutto oro quello che luccica. O, meglio, non è tutto azzurro il cielo che ci sovrasta. Perché insieme al caldo arriverà anche la sabbia del deserto. E sì, i cieli diventeranno giallognoli, come sporchi. Uno scenario un po’ surreale ma sicuramente bello da fotografare. Meno da respirare.

Sempre per ciò che concerne il meteo del weekend delle Palme, fino a sabato si sta tranquilli. Poi, da domenica, cambia il copione. Nubi in arrivo al Nord-Ovest, prime piogge su Liguria e Piemonte, peggiora anche in Toscana nel pomeriggio. E da lì in poi, la pioggia non ci lascia più.

Meteo weekend delle Palme: sole e caldo, ma da lunedì arriva il ciclone

Sanò lo dice chiaramente: la prossima sarà una settimana da ombrelli aperti. Lunedì piove al Centro-Nord. Martedì e mercoledì tocca a tutto lo Stivale. E giovedì? In arrivo un ciclone, piogge sparse e vento forte. Una mazzata dopo l’altra. Forse, ma solo forse, da venerdì le cose potrebbero migliorare. Ma è ancora troppo presto per dirlo. Intanto, il dettaglio. Venerdì: sole ovunque, clima mite.

Sabato: ancora sole, anche caldo al Sud.

Domenica: peggiora al Nord-Ovest e in Toscana. Al Sud, invece, ancora sole e caldo.

Poi, nuvole. Pioggia. E forse anche un po’ di malinconia.