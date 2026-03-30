Pax Silica, la pressione Usa sull’Europa: dentro o fuori dalla nuova alleanza tecnologica

Gli Stati Uniti spingono perché l’Europa entri nella Pax Silica, il nuovo club globale su AI, semiconduttori e materie prime. Ma Bruxelles è divisa: tra chi vede un’occasione strategica e chi teme un allineamento troppo stretto a Washington. Sullo sfondo, lo scontro su regolazione, energia e modello industriale.
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