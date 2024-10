Un episodio sorprendente al Policlinico San Matteo

La scorsa notte, un paziente di 44 anni ha compiuto un gesto inaspettato al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, staccando un termosifone da un bagno. Questo atto ha provocato un allagamento significativo nell’area dedicata ai malati a bassa intensità, creando non pochi disagi al personale e ai pazienti presenti.

Intervento d’emergenza e chiusura del pronto soccorso

Per far fronte alla situazione, è stato necessario l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno collaborato con un idraulico e un elettricista per riparare i danni. L’operazione ha richiesto oltre due ore, durante le quali l’area del pronto soccorso è rimasta chiusa, limitando l’accesso ai pazienti in attesa di cure. Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza e sul comportamento dei pazienti in contesti così delicati.

Possibili conseguenze legali per il paziente

La direzione dell’ospedale ha annunciato che valuterà l’opportunità di avviare un’azione legale contro il 44enne, per chiedere il risarcimento dei danni provocati. Questo non è il primo episodio di violenza o comportamento inadeguato in un ospedale: recentemente, un giovane di 21 anni ha colpito un medico, mentre la madre di quest’ultimo ha aggredito un infermiere. Tali eventi mettono in luce la necessità di misure di sicurezza più rigorose negli ospedali, per proteggere sia il personale che i pazienti.