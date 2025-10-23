Pd: a Cagliari 'Facciamo il punto', due giorni di dibattiti organizzati dal dem Meloni

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Pace, salute, giovani, economia, intelligenza artificiale e Sardegna. Sono questi i temi al centro di 'Facciamo il punto', la due giorni di incontri e dibattiti organizzata dal senatore Pd, Marco Meloni. L’iniziativa si terrà venerdì 24...

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – "Pace, salute, giovani, economia, intelligenza artificiale e Sardegna. Sono questi i temi al centro di 'Facciamo il punto', la due giorni di incontri e dibattiti organizzata dal senatore Pd, Marco Meloni. L’iniziativa si terrà venerdì 24 e sabato 25 ottobre all’Exma – Centro Comunale d’Arte e Cultura, in via San Lucifero 71 a Cagliari".

Si legge in una nota.

"Facciamo il Punto vuole essere uno spazio di confronto sui grandi temi del presente, sulle sfide del futuro e sull’attività parlamentare e istituzionale. A tre anni dall’inizio della legislatura, è necessario dare più forza alle idee, alle iniziative e alle proposte concrete per la Sardegna e l’Italia", spiega Meloni.

"A Cagliari a ottobre e, poi, a Sassari a novembre manterremo fede alla promessa di accorciare sempre di più le distanze tra Parlamento e territori e tra cittadini e rappresentanti politici. C’è ancora molto da fare, ma siamo sulla strada giusta, per dare forma e sostanza all’appello unitario,essenziale per tornare a battere la destra e restituire fiducia".