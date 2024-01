Pd: Alfieri, 'bene Schlein, responsabilità non è arrendevolezza'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Dalla sanità al lavoro, dalle riforme istituzionali alla transizione ecologica abbiamo sempre dimostrato di cercare le ragioni di una collaborazione delle forze di opposizione. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo con senso di responsabilità. Per co...

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – "Dalla sanità al lavoro, dalle riforme istituzionali alla transizione ecologica abbiamo sempre dimostrato di cercare le ragioni di una collaborazione delle forze di opposizione. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo con senso di responsabilità. Per costruire l’alternativa alla destra. Ma la nostra responsabilità non può essere scambiata per arrendevolezza. Non accetteremo caricature e mistificazioni da parte di Conte. Bene ha fatto la segretaria Elly Schlein a ribadirlo”. Così il senatore del Pd Alessandro Alfieri.