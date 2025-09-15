Pd: capigruppo dem, 'Meloni difenda Schlein da insulti Mannarino e chieda scusa'

Roma, 15 set. (Adnkronos) - “Non entriamo nel merito delle offese che l’influencer statunitense Joey Mannarino ha rivolto, in un post sui suoi profili social, alla segretaria del Pd Elly Schlein. Joey Mannarino è un influencer conservatore italo-americano. È un amico della ...

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Non entriamo nel merito delle offese che l’influencer statunitense Joey Mannarino ha rivolto, in un post sui suoi profili social, alla segretaria del Pd Elly Schlein. Joey Mannarino è un influencer conservatore italo-americano. È un amico della destra. Quegli insulti vengono da destra". Così i presidenti dei gruppi parlamentari del Pd al Senato e alla Camera Francesco Boccia e Chiara Braga e il capo delegazione del Pd a Bruxelles Nicola Zingaretti.

"Come Pd abbiamo sempre condannato ogni tipo di violenza politica e chi fomenta l’odio. Ora ci aspettiamo che la destra italiana, invece di alimentare strumentalmente un clima di tensione, con affermazioni gravi come quelle del ministro Ciriani e accusando l’opposizione, lo ha fatto la stessa Presidente del Consiglio, di fomentare un clima di odio prenda la distanze dalle dalle offese e dagli insulti di Joey Mannarino, e che Giorgia Meloni difenda Elly Schlein e chieda scusa al Pd e alla sua segretaria”.