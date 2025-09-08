Pd: domani a festa Reggio Emilia confronti su pace e sanità pubblica

Roma, 8 set. (Adnkronos) – Proseguono gli incontri e i dibattiti della Festa nazionale dell’Unità del Partito Democratico in corso a Reggio Emilia presso l’Iren Green Park. Di seguito il programma di martedì 9 settembre: 18.45 – “Il pensiero lungo”. Con Gianni Cuperlo e Massimo Cacciari; 20.00 – “Per un’Europa di pace”. Con Graziano Delrio, Alessandro Alfieri, Ivana Borsotto, Marco Tarquinio, Piero De Luca; 21.00 – “Servizio Sanitario Nazionale e fine vita: una legge per una risposta di civiltà”.

Con Marina Sereni, Eugenio Giani, Alfredo Bazoli, Riccardo Magi, Filomena Gallo, Marco Lombardo.