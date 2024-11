Pd: domani presentazione in Senato ddl su autismo con Boccia

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Domani, mercoledì 27 novembre in Senato, nella sala convegni di Palazzo Carpegna (ex aula Difesa), alle ore 14, il gruppo del Pd a Palazzo Madama presenterà il ddl “Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a soste...