Pd: Guerini, 'nostro contributo per allargarlo e renderlo più competitivo'

Roma, 24 ott (Adnkronos) – "Il nostro è un contributo per allargare il pensiero del Pd, che significa allargare il Pd. Così si aiuta l'alternativa di centrosinistra per vincere le prossime elezioni. Rendere più competitivo il Pd e l'alternativa al governo di destra, non indebolirla". Lo ha detto Lorenzo Guerini all'incontro dei riformisti a Milano.