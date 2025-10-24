Pd: M. Meloni, 'costruiamo progetto governo ripartendo da Sardegna'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - “Con ‘Facciamo il punto’ vogliamo discutere temi concreti e riflettere sul ruolo delle opposizioni nel contrastare le scelte scellerate della destra al Governo che dimostra, giorno dopo giorno, di voler spaccare il Paese, socialmente e territorialmente. ...

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – “Con ‘Facciamo il punto’ vogliamo discutere temi concreti e riflettere sul ruolo delle opposizioni nel contrastare le scelte scellerate della destra al Governo che dimostra, giorno dopo giorno, di voler spaccare il Paese, socialmente e territorialmente. Le riforme costituzionali – dalla separazione delle carriere al premierato, fino all’autonomia differenziata – imposte dalla destra senza nessun confronto con il Parlamento sono l’esempio più evidente del tentativo della maggioranza di intaccare l’equilibrio dei poteri, attaccare la democrazia liberale, minare la coesione territoriale.

Per noi la Repubblica deve includere e dare voce anche ai territori più periferici”, ha dichiarato il senatore Pd Marco Meloni, aprendo la due giorni ‘Facciamo il punto’ organizzata oggi e domani all’Exma di Cagliari.

“Vogliamo coinvolgere la comunità sarda in una riflessione sulle priorità della nostra terra e dimostrare che un governo progressista, capace di unire Pd e le altre forze democratiche e progressiste, non solo è possibile, ma è necessario. La Sardegna può e deve essere il laboratorio di questo progetto. Ora dobbiamo sentirci tutti impegnati a costruire il progetto per candidarci a governare l’Italia dal 2027,” ha concluso il senatore questore di Palazzo Madama.