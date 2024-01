Pd: Martella-Taruffi, 'su Bigon scelta fatta da Bonfante in totale autonomia'

Pd: Martella-Taruffi, 'su Bigon scelta fatta da Bonfante in totale auton...

Pd: Martella-Taruffi, 'su Bigon scelta fatta da Bonfante in totale auton...

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo appreso della decisione del segretario provinciale del Pd di Verona, Franco Bonfante, di sollevare dal ruolo di vice segretaria la consigliera regionale Bigon. Scelta che non è frutto di decisioni nazionali e regionali, ma compiuta da Bonfante in tota...

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – "Abbiamo appreso della decisione del segretario provinciale del Pd di Verona, Franco Bonfante, di sollevare dal ruolo di vice segretaria la consigliera regionale Bigon. Scelta che non è frutto di decisioni nazionali e regionali, ma compiuta da Bonfante in totale autonomia". Così in una nota congiunta il segretario regionale del Veneto Andrea Martella e il Responsabile Nazionale dell'Organizzazione del Partito Democratico Igor Taruffi.