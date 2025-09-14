Pd: organizzatori, 2000 persone a Reggio Emilia per Schlein

Roma, 14 set. (Adnkronos) – Sono circa 2000 le persone che stanno seguendo a Reggio Emilia l'intervento conclusivo di Elly Schlein alla festa dell'Unità. Lo fanno sapere gli organizzatori della festa.
