Pd: Orlando, 'né consigli né condizionamenti a Schlein ma grazie per lavoro segretaria'

Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) - "Il Pd ha riposizionato il suo orizzonte e voglio ringraziare la segretaria Elly Schlein per averlo fatto". Così l'esponente Pd Andrea Orlando dalla kermesse di Motepulciano."Noi non siamo qui a dare consigli - aggiunge -. Ma quali cons...

Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) – "Il Pd ha riposizionato il suo orizzonte e voglio ringraziare la segretaria Elly Schlein per averlo fatto". Così l'esponente Pd Andrea Orlando dalla kermesse di Motepulciano.

"Noi non siamo qui a dare consigli – aggiunge -. Ma quali consigli a una leader che ha vinto le primarie e ha costruito questo processo? C'è molto maschilismo in questa affermazione, perché a nessun segretario uomo si direbbe che siamo venuti a dare consigli.

E non siamo neanche qui per condizionare, se non nella misura in cui un partito condiziona perché il dibattito 'deve' condizionare".