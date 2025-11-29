Pd: Orlando, 'proposte riformisti a Prato? Assolutamente condivisibili'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – La riunione dei riformisti Pd a Prato è un controcanto rispetto a quella in corso a Montepulciano? "Non credo che questo sia lo scopo". Lo dice Andrea Orlando a margine di Costruire l'alternativa in corso a Montepulciano. "Anzi voglio dire che le proposte che sono state messe in campo sono assolutamente condivisibili e quando ci sarà occasione saranno recepite dal libro verde che stiamo cercando di trasformare in un libro bianco con il concorso di tutto il partito sulle politiche industriali".