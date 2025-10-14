Pd: Picierno, 'buon compleanno a noi, abbiamo bisogno di un grande partito'

Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Diciotto anni fa nasceva il Partito Democratico grazie soprattutto al lavoro generoso di Walter Veltroni: molto più di un'intuizione. È stato il tentativo di legare opinione pubblica e partecipazione politica, di contribuire allo sviluppo del Paese...

Roma, 14 ott (Adnkronos) – "Diciotto anni fa nasceva il Partito Democratico grazie soprattutto al lavoro generoso di Walter Veltroni: molto più di un'intuizione. È stato il tentativo di legare opinione pubblica e partecipazione politica, di contribuire allo sviluppo del Paese con un chiaro progetto riformatore di cambiamento, di unire le migliori tradizioni politiche repubblicane per un nuovo impegno culturale, di offrire alle italiane e agli italiani una rinnovata e democratica evoluzione costituzionale dei partiti popolari".

Lo scrive sui social la vice presidente del Parlamento Ue Pina Picierno.

"Ci siamo riusciti? Solo parzialmente. Le resistenze al cambiamento e alle riforme in questo paese sono insuperabili e insuperate. E non aver saputo dare fino in fondo risposta a quelle opportunità e a quei bisogni è la causa principale di distanza dalla politica, che anche in questi giorni è motivo di urgenti riflessioni e correzioni di rotta -prosegue Picierno.. Diciott’anni dopo continuo – con scarpe decisamente meno brutte di quelle che indossavo allora, con molti capelli bianchi in più ma con lo stesso sguardo – a ricercare la strada migliore per il bene comune".

"E insieme a tante e tanti lo faccio senza pallottoliere perché come insegnava Alfredo Reichlin 'non basta un blocco elettorale. Abbiamo bisogno di un grande partito'. Buon compleanno a noi", conclude Picierno.