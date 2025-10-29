Pd: Prodi, 'finalmente si inizia a discutere, leadership si conquista dicendo che vuoi fare'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Io dico che la leadership si conquista, soprattutto quando metà degli italiani si astengono, quando si dice 'io voglio fare questo, questo e questo'. Uno deve avere un ampio spettro interesse. Quello che avviene nel Pd è interessante: finalme...

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "Io dico che la leadership si conquista, soprattutto quando metà degli italiani si astengono, quando si dice 'io voglio fare questo, questo e questo'. Uno deve avere un ampio spettro interesse. Quello che avviene nel Pd è interessante: finalmente si comincia ad avere una articolazione, – non si è ancora arrivati ad approfondire programmi – nella discussione e nelle posizioni.

Noi facemmo la Fabbrica del programma: erano decine di migliaia di persone che sono state chiamate. La democrazia vuol dire popolo". Lo dice Romano Prodi a Circo Massimo in onda stasera sul Nove.