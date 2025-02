Pd: 'reunion' ex-Dc a convegno su Marini, ricordi, aneddoti e qualche 'consiglio' a dem**

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Al piano nobile dell'Istituto Sturzo, un pezzo della classe dirigente cattolico democratica, tra ex-Dc e ex-Popolari, ha ricordato oggi pomeriggio Franco Marini ad una iniziativa molto partecipata dal titolo 'Franco Marini e la sinistra sociale', introdotta da Guelfo Fiore, Giorgio Merlo e Nicodemo Oliverio con gli interventi di Pierferdinando Casini, Pierluigi Castagnetti, Dario Franceschini, Luigi Sbarra. In platea tanti protagonisti di quella stagione da Vincenzo Scotti a Giorgio Benvenuto, Peppe Sangiorgi, Luigi Zanda, Antonello Soro, Renzo Lusetti, Silvia Costa tra gli altri.

Due ore tra aneddoti e ricordi personali di chi ha conosciuto e lavorato con Marini, da leader sindacale e poi politico, con uno sguardo anche al presente, compreso qualche consiglio per il Pd di Elly Schlein. "Non si dovrebbe fare, ma c'è la tentazione di dire che cosa direbbe oggi Franco Marini", osserva Castagnetti tirando fuori un foglietto con alcuni dati. "L'Ocse ci dice che i salari sono calati di quasi il 3 per cento dagli anni '90, cioè sono più bassi di trent'anni fa. L'Istat che circa 6 milioni sono in povertà assoluta e 7 milioni di italiani a rischio povertà, persone che un lavoro ce l'hanno ma rischiano di scivolare nella povertà. Il Mef che il 69,7 per cento dei lavoratori autonomi evadono il fisco. Cosa direbbe Marini? Direbbe al suo partito: 'Vuoi tornare a vincere? Occupati di queste cose'".

Anche Franceschini ha dedicato un passaggio del suo intervento all'attualità. Nel ricordare come Marini fosse "un uomo concreto, non cinico", è tornato sulla sua intervista del 'marciare divisi per colpire uniti' riferito al campo delle opposizioni. "Qualcuno, a proposito di una mia intervista, ha parlato di cinismo ma il confine tra cinismo e realismo è molto sottile", ha sottolineato l'ex-ministro. Franceschini, tra ricordi e aneddoti gustosi della sua collaborazione con Marini, ha parlato anche del tentativo, sfumato, di portarlo al Quirinale: "Sarebbe stato un Pertini cattolico, con la sua pipa e il suo essere popolare". Dietro "una scorza di durezza, Marini era un uomo buono", ha aggiunto facendo scattare l'applauso della sala.

Casini ha ricordato la capacità di dialogo e mediazione di Marini, qualità poco presente al momento per l'ex-presidente della Camera. "Marini è stato un uomo di parte, ma ha saputo coniugare alcuni elementi di faziosità con l'interesse del Paese. Oggi ci è andata bene perché abbiamo eletto 4 giudici costituzionali, ma è stato uno dei pochi momenti e questi momenti sono sempre meno", osserva Casini.

Una sollecitazione, quella al confronto, raccolta da Sbarra, che proprio ieri ha lasciato la guida della Cisl alla nuova segretaria Daniela Fumarola e ha preso l'incarico di presidente della Fondazione Marini della Cisl. "Il Paese ha davanti molte sfide e vanno sostenute insieme in un ritrovato dialogo tra le istituzioni" ha sottolineato Sbarra che l'altro giorno ha accolto Giorgia Meloni, molto applaudita dalla platea dell'assemblea Cisl, dove la premier ha auspicato si superi "una volta per tutte questa tossica visione conflittuale che, anche nel mondo del sindacato, qualcuno si ostina ancora a sostenere". Parole che hanno provocato la reazione di Cgil e opposizioni.

"Siamo a un passo dall'approvazione della pdl sulla partecipazione che ha avviato suo iter alla Camera", una proposta dice Sbarra che Marini sosteneva, "pensiamo di essere in linea con il suo pensiero". Accanto a Sbarra, Castagnetti ha invece ricordato il passaggio drammatico che portò alla scissione dei Popolari per la scelta di Rocco Buttiglione di avvicinarsi al centrodestra di Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini. Scelta a cui Marini si oppose. "Ricordo perfettamente cosa mi disse", racconta Castagnetti: "Dove sono gli eredi di quella storia, io non posso essere".