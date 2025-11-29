Pd: Ruotolo, 'regionali prova generale, pronti a costruire alternativa a Meloni'

Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) – "Vorrei ringraziare Elly per quel suo essere testardamente unitari, per aver rimesso in piedi questo partito: oggi il Partito Democratico è tornato a crescere e può finalmente dire di essere pronto a costruire un’alternativa credibile al governo Meloni. E le regionali appena vinte sono state la prova generale della coalizione democratica, progressista e socialista con la quale costruire l’alternativa".

Lo ha detto Sandro Ruotolo intervenendo a 'Costruire l'alterantiva' a Montepulciano.

"Oggi siamo tornati a discutere seriamente, e questa è una buona notizia. Facciamo in modo che non sia un episodio isolato. Costruiamo una maggioranza che nasca da convinzioni, non da appartenenze. Io credo che Elly Schlein abbia dato una svolta in questo senso. Ha ridato senso alla partecipazione, ha rimesso in moto una speranza perché quando un partito smette di credere in qualcosa e comincia solo ad appartenere a qualcuno, ha già perso".