Pd: Sala, 'all'interno c'è scarsa voglia di vincere, vorrei vedere più aggressività'**

Milano, 13 feb. (Adnkronos) – "La mia impressione sul Pd? A volte mi sembra che ci sia una scarsa voglia di vincere che alberga all'interno del partito. C'è più volontà di rimanere su un percorso di conferma dei valori dell'elettorato, vero o presunto e ci si prende pochi rischi, macon i pochi rischi rimani al 20%". Così il sindaco di Milano Beppe Sala, intervistato su Corriere.it.

"L'Italia -dice Sala- ha bisogno di un Pd più forte, io vorrei vedere nel partito più aggressività nell'idea che bisogna vincere. Poi è chiaro che per vincere bisogna essere in coalizione e qui cominciano i dolori". In ogni caso, avverte, "a chi potenzialmente potrebbe essere in coalizione, direi due cose: la prima è che è il momento di prestare più attenzione alle cose che ci uniscono, che non a quelle che ci dividono".