Pd: Schlein, 'feste dell'Unità occasione per allargare i nostri orizzonti'

Roma, 4 lug (Adnkronos) - "Le nostre feste sono anzitutto un momento di comunità e di orgoglio, di riscoprire cosa vuol dire stare insieme e mobilitarsi insieme per cambiare il Paese, per riuscire a realizzare una visione del futuro". Lo ha detto Elly Schlein, parlando delle feste d...

Roma, 4 lug (Adnkronos) – "Le nostre feste sono anzitutto un momento di comunità e di orgoglio, di riscoprire cosa vuol dire stare insieme e mobilitarsi insieme per cambiare il Paese, per riuscire a realizzare una visione del futuro". Lo ha detto Elly Schlein, parlando delle feste dell'Unità a 'Gli Inascoltabili' su Radio Roma Sound.

"Poi, chiaro, c’è un aspetto profondamente popolare e radicato nelle nostre feste, nel senso che non tutte le persone che vengono alle nostre feste partecipano attivamente alla politica, magari non tutte peraltro votano addirittura il Partito Democratico, quindi per noi è sempre anche un’occasione di allargamento dei nostri orizzonti , non sono mai un momento di chiusura in noi stessi sono sempre aperte perché è pieno di associazioni, è pieno di stand culinari, è pieno di nostri volontari che le fanno vivere di un grande entusiasmo", ha proseguito.

"C’è chi viene per ballare, c’è chi viene per divertirsi, c’è chi viene per ascoltare dei concerti, ma così si avvicinano anche a quello che è il messaggio politico al cuore di queste feste che è la proposta del Partito Democratico: giustizia sociale, conversione ecologica, lavoro dignitoso, innovazione e diritto per tutto e tutti", ha detto ancora Schlein.

(Adnkronos) – "E’ chiaro che per noi sono momenti fantastici dove tenere insieme tutto questo, dove riscoprire il bello di fare politica come una cosa collettiva. Oggi, in un momento in cui il Paese è guidato dalla destra di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, in un momento in cui tanti partiti si comportano dell’essere partiti personali, per il Partito Democratico che invece è una comunità plurale, le feste sono forse il momento migliore per raccontarlo al Paese", ha concluso la segretaria dem.