Roma, 23 set. (Adnkronos) – "C'è una nuova generazione di militanti e dirigenti che non sono divisi da appartenenze pregresse. Siamo una grande forza plurale, teniamocela stratta in mezzo a tutti questi partiti personali". Così Elly Schlein alla Direzione Pd.
Pd: Schlein, 'in mezzo a partiti personali, noi grande forza plurale'
