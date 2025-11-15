Pd: Schlein, 'su sito banca dati buone pratiche amministrative'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Sul sito del Pd avviamo una banca dati delle buone pratiche amministrative". Lo dice Elly Schlein chiudendo l'assemblea degli amministratori Pd a Bologna.
