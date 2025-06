Pdl: Marattin, 'mai avuto dubbi sulla nostra avventura, ora sono certo che sarà un successo'

Roma, 29 giu (Adnkronos) – "Questo weekend abbiamo tenuto il primo Congresso nazionale del Partito liberal democratico, celebrato dopo 7 mesi di paziente costruzione della nostra identità politico-culturale, della nostra rete territoriale e delle nostre principali proposte programmatiche, di coinvolgimento dal basso di migliaia di iscritti". Lo scrive sui social Luigi Marattin.

"In tutto il paese, dal profondo Nord al profondo Sud, passando per le isole. Abbiamo avuto più di 100 interventi dalla platea, e da ciascuno di questi ho imparato qualcosa. Abbiamo accolto i rappresentanti dei partiti politici che sono venuti lealmente a farci gli auguri di buon lavoro, e i video di tanti amici che hanno voluto mandarci il loro 'in bocca al lupo' -prosegue il segretario del Pld-. Abbiamo parlato di mercato del lavoro con la segreteria generale della Cisl, di nucleare con l’Avvocato dell’Atomo, di sanità con Matteo Bassetti".

"E abbiamo eletto i nostri organi dirigenti nazionali: l’Assemblea (150 persone), con il suo Presidente e due vice, la Direzione (50 persone), la segreteria (12 persone). E – infine – un Segretario Nazionale. Che farà del suo meglio per non deludervi. In questi mesi non ho mai avuto dubbi che la nostra avventura (nata tra i risolini di scherno di chi nella vita non ha mai costruito niente) potesse nascere e stare in piedi. Ora comincio ad avere la certezza che, nel tempo, sarà un successo. Grazie a tutti i membri della comunità del Partito Liberaldemocratico italiano", conclude Marattin.