Le avventure di Pechino Express ripartono nel 2025 con due ex gieffine nel cast. Conduzione affidata a Costantino Della Gherardesca e Fru dei The Jackal

Le avventure di Pechino Express stanno per ripartire. Il programma di Sky Uno sarà trasmesso nei primi mesi del 2025 e sono già emerse alcune anticipazioni riguardo ai partecipanti. Nella dodicesima edizione del reality, si parla della presenza di due celebri ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7, stagione che ha visto protagonisti Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro.

Recentemente, Deianira Marzano ha fatto trapelare che il cast della prossima edizione avrà tra i suoi membri due ex gieffine. Ha inoltre rivelato che uno dei loro nomi inizia con la lettera G: “Sembra che nel lineup di Pechino Express sia stata scartata una coppia di uomini per sostituirla con due donne dell’edizione del GF Vip 7. Vi svelerò l’iniziale appena possibile. […] Come anticipato, ecco la lettera di uno dei nomi delle due ex concorrenti del GF Vip 7 che parteciperanno a Pechino Express. G”.

Cast di Pechino Express 2025

Quindi, il cast di Pechino Express 2025 includerà due ex gieffine.

Alessandro Rosica ha chiarito l’identità della concorrente il cui nome inizia con G. Pare infatti che Giaele De Donà sarà tra i partecipanti a questa nuova stagione, mentre Edoardo Donnamaria sarebbe stato escluso (si dedicherà al suo lavoro a Forum): “Informazioni ufficiali e verificate al 100% indicano che l’unico scartato è Donnamaria. Smentisco in modo categorico che Tavassi sia stato escluso, in quanto non ha mai partecipato al provino, e ho avuto conferma da un membro della redazione giorni fa. Questo non può essere contestato”.

Un anno fa si era speculato su una potenziale esclusione di Giaele dal programma, ma lei ha prontamente negato: “Ragazzi, amo questo show e in futuro mi piacerebbe davvero farne parte, ma al momento NON ho partecipato a nessun provino!”.

Conduzione di Pechino Express 2025

Per quanto riguarda la conduzione, Costantino Della Gherardesca e Fru dei The Jackal continueranno a guidare la trasmissione: “È ufficiale il ritorno di Costantino Della Gherardesca come presentatore nel 2025. – fa sapere Visto Tv – Al suo fianco, tornerà uno dei partecipanti delle passate edizioni e suo fidato alleato, Fru dei The Jackal, che accompagnerà le coppie nel loro percorso.”