Pensioni: Boccia, 'destra minacciava sotto casa la Fornero, ora è ben oltre sua riforma'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Stiamo assistendo ad uno spettacolo indecoroso all’interno della maggioranza. L’emendamento del governo sulle pensioni, presentato in Senato dal ministro leghista Giorgetti ora viene contestato dal leghista Salvini. La manovra che stanno preparando, e di cui non conosciamo ancora il testo definitivo, è la prova del fallimento di questo governo".

Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.

"Dieci anni fa andavano vergognosamente sotto casa della ministra Fornero per protestare contro la sua riforma delle pensioni e ieri hanno presentato un emendamento che va ben oltre quella riforma. Dal 2032 in poi chi matura i requisiti non potrà più andare in pensione quando ha diritto. Sul riscatto della laurea il colpo è ancora più pesante: dal 2031 in poi, gli anni di studio riscattati conteranno sempre meno per raggiungere la pensione anticipata. Significa dire a un ingegnere, a un insegnante, a un infermiere laureato che quegli anni di studio (già pagati di tasca propria) non valgono più come prima".

"Quelli che avevano promesso di abolire la Fornero, oggi, di fatto, la inaspriscono. Siamo ancora in attesa delle correzioni annunciate da Giorgia Meloni. Noi riteniamo che quell’emendamento vada ritirato e oggi lo ribadiremo in commissione Bilancio”.