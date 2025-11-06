Periferie: Battilocchio (FI), 'Commissione segnale tematica è condivisa da tutti i partiti'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Ho l'onore di presiedere la commissione parlamentare d’inchiesta sulle Periferie che nasce da una mia proposta votata all'unanimità dalla Camera. Questo è un segnale importante di come in tutte le latitudini politiche si condivida una tematica così delicata. Sussiste la necessità di porre le periferie al centro dell'azione, dell'attenzione, dell'impegno politico.

Questa commissione sta portando avanti un grande lavoro di approfondimento, di analisi, di proposta e di presenza sui territori, soprattutto in quelle aree che per tanti, troppi anni sono state tralasciate dall'attenzione delle istituzioni”. Così Alessandro Battilocchio, deputato di FI e presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle Periferie, a Tgcom24.