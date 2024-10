Perla Vatiero esprime il proprio parere riguardo a Beatrice Luzzi, definendola un'opinionista incoerente.

Beatrice Luzzi, tra il saluto all’ex suocera e il pensiero su Shaila Gatta, definita una provocatrice che non considera gli uomini della casa, non ha avviato il suo ruolo di opinionista del Grande Fratello in modo positivo. È evidente. E Perla Vatiero ne è consapevole, tanto che ha deciso di esprimere le sue opinioni ai microfoni di Casa Chi.

“Personalmente, non sarebbe stata la mia scelta per affiancare Cesara Buonamici,” ha dichiarato Perla Vatiero. “Conosco Beatrice molto bene ed è una carissima amica! Scherzo! Il mio giudizio personale? Indubbiamente ha l’esperienza necessaria per questo ruolo, ma la trovo incoerente nelle sue affermazioni e nelle sue azioni, considerando il suo passato nel programma. Questo è evidente, soprattutto se si considera il commento che ha fatto su Shaila Gatta mentre interagiva con i due ragazzi, definendola provocatrice. Dobbiamo ricordare che Beatrice era la vera regina delle provocazioni nella Casa, anche con ragazzi molto più giovani. Forse sarebbe meglio non dare giudizi se ci si trova in una situazione simile”.

Le affermazioni di Perla richiamano alla mente la profonda amicizia che Beatrice Luzzi ha condiviso con Vittorio Menozzi, un legame che si è incrinato dopo la conclusione del reality, per poi ufficialmente dissolversi durante l’estate.

Perla Vatiero ha concluso: “Beatrice Luzzi ha cercato una disputa con me, ma alla fine se ne è andata sconfitta”.

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello, Perla Vatiero ha espresso il suo fastidio per un video in cui Beatrice dichiarava di essere ansiosa di affrontarla, definendola “la regina del trash”. In un’intervista con SuperGuidaTv, ha chiarito che si riferiva a lei. “Non mi ha ferita – ha spiegato Perla – ma ho avvertito più che altro un certo imbarazzo per lei. Sebbene Beatrice sfidasse chiunque, si è lasciata intimidire dalla mia presenza, vedendo in me una giovane di 26 anni altrettanto forte. Io non ho mai provato rancore nei suoi confronti e non mi è mai importato. Alla fine, Beatrice ha perseguito quel confronto, ma ha finito per perderlo”. Perla ha così lanciato una stoccata a Beatrice Luzzi commentando anche L’Isola dei Famosi.